Москва, Цветной бульвар, 21с1
+7 (495) 134-81-56
Ежедневно, 7:00-22:00
Заказать звонок

Ремонт кофемашин в Москве

Независимо от того, какая проблема возникла в вашей кофеварке, мы сможем ее решить — будь то утечка воды в контейнер, засорение фильтров или даже поломка платы управления.

Получить консультацию
Оригинальные
запчасти

На нашем складе есть запчасти для кофемашин: Saeco, Delonghi, Miele, Jura, Bosch и прочих

Оперативный
ремонт

Выезд мастера в течении получаса, ремонт от 20 минут до нескольких часов!

Бесплатная
диагностика

Для вас проведем бесплатную диагностику и выявим неполадки!

Фирменная
гарантия

Предоставим годовую гарантию на все работы и запчасти!

20%

Дарим скидку 20% на любой ремонт
кофемашины при заказе до завтра

Cтоимость ремонта

Цены по неисправностям, от Цены по услугам, от
Не делает пар

580 руб.

или заказать сразу
Не наливает кофе

600 руб.

или заказать сразу
Не делает пенку

580 руб.

или заказать сразу
Не греет воду

490 руб.

или заказать сразу
Не мелет зерна

430 руб.

или заказать сразу
Не подает воду

450 руб.

или заказать сразу
Течет вода (Протекает)

400 руб.

или заказать сразу
Не включается
300 руб.
Не делает кофе
550 руб.
Выдает ошибку
250 руб.
Плохо течет кофе
600 руб.
Кофе слишком холодный
400 руб.
Кофе слишком горячий
400 руб.
Кофе слабый и невкусный
320 руб.
Не формирует таблетку
350 руб.
Декальцинация

390 руб.

или заказать сразу
Ремонт бойлера

550 руб.

или заказать сразу
Ремонт капучинатора

600 руб.

или заказать сразу
Ремонт кофемолки

510 руб.

или заказать сразу
Замена жерновов

550 руб.

или заказать сразу
Ремонт и замена насоса

510 руб.

или заказать сразу
Ремонт системной платы

890 руб.

или заказать сразу
Чистка от кофейных масел
550 руб.
Замена прокладок, хомутов, скобок и колец
290 руб.
Чистка с разбором кофемашины
600 руб.
Замена трубок
290 руб.
Замена датчиков
290 руб.
Ремонт мультиклапана
590 руб.
Ремонт микровыключателя
590 руб.
Ремонт ЦЗУ (центральное заварочное устройство)
990 руб.
Замена температурного датчика
550 руб.
Замена термостата
700 руб.
Замена ТЕНа (нагревательного элемената)
600 руб.
Замена счетчика воды
600 руб.
Ремонт электромагнитного клапана
590 руб.
Ремонт двигателя кофемолки
590 руб.
Комплексная профилактика
550 руб.
Не исправен двигатель кофемолки
500 руб.
Износ щеток электродвигателя
500 руб.
Замена модуля управления
520 руб.
Ремонт гидросистемы
590 руб.
Замена пароблока
510 руб.
Очистка от накипи
330 руб.
Забит клапан
690 руб.
Помпа не качает
500 руб.
Ремонт заварного блока
600 руб.

Популярные услуги

Декальцинация

Вода, используемая для приготовления напитка, насыщена минеральными солями, которые вызывают образование накипи на внутренних деталях кофеварки. Эта накипь может оказать пагубное воздействие на многие детали, а также резко ухудшить вкус и запах кофе.

390 руб. Заказать

Ремонт бойлера

Нагревательный элемент кофеварки отвечает за доведение воды до необходимой температуры и приготовление горячего кофе. Тем не менее, этот нагревательный элемент может выйти из строя из-за скопления накипи и недостаточного ухода.

550 руб. Заказать

Ремонт капучинатора

Капучинатор кофеварки отвечает за создание пенки из молока. Если он не справляется с этой задачей, значит, он неисправен и его должен чинить специалист, поскольку это требует уникальных способностей и понимания.

600 руб. Заказать

Ремонт кофемолки

Кофемолка, входящая в состав аппарата, отвечает за помол зерен в эспрессо-машине. Из-за частого использования и износа она со временем перестает работать. Поэтому приготовление достойного напитка становится невозможным.

510 руб. Заказать

Замена насоса

Насос кофеварки перестал работать, что препятствует прохождению воды. Следовательно, приготовить кофе невозможно. В этой ситуации необходима профессиональная помощь.

510 руб. Заказать

Поломка системной платы

ЭБУ управляет всеми операциями кофемашины. Его печатная плата содержит микросхемы, которые активируют определенную процедуру. Если с ним что-то не так, его необходимо как можно скорее обслужить.

890 руб. Заказать

Как проходит ремонт

До начала ремонта/технического обслуживания мы согласовываем стоимость и сроки с клиентом. Цена включает работу мастера + стоимость комплектующих деталей. Оплата – после оказания услуги. Без наценок и доплат.

Шаг №1

Вы оставляете
 заявку

Быстро примем вашу заявку и отправимся к вам на дом или в офис!

Шаг №2

Проводим
 диагностику

Обнаруживаем неполадки и оглашаем точную стоимость ремонтных работ!

Шаг №3

Ремонтируем
 кофемашину

Выявление и решение проблем строго в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителя.

Шаг №4

Выдаем
 гарантию

Убеждаемся, что все работает как надо. После - выдаем гарантийный талон нашего СЦ!

Онлайн-заказ ремонта кофемашины

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение 2 минут, чтобы провести консультацию и ответить на вопросы

Нажимая на кнопку «Перезвоните мне» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Ваши отзывы

Сергей Григорьевич
Номер заказа: КМ00513
Мне было невероятно приятно столкнуться с высоким качеством обслуживания и профессиональной подготовкой сотрудников. Опытный персонал по телефону поинтересовался моей проблемой. После этого прибыл техник и быстро все исправил. После этого моя кофеварка Delonghi снова стала работать нормально. Они работают эффективно и своевременно.
27 февраля
Елена
Номер заказа: КМ01098
После двух лет нормальной работы кофемашина Delonghi начала барахлить. Она медленно выдавала кофе, плохо варила, а затем выдавала код ошибки. Мне надоели эти проблемы, и мой муж отнес ее в сервисный центр. Ее починили в тот же день, и все неисправности исчезли.
04 июля
Анна
Номер заказа: КМ00948
Мой друг посоветовал мне обратиться в компанию "Аромат кофе" после того, как у меня сломался контроллер. Мы обсудили проблему по телефону, и они пообещали прислать кого-нибудь. Техник прибыл быстро и сразу же определил, в чем дело. К сожалению, у меня не было запасной части, поэтому ему пришлось приехать на следующий день. Но в целом это был положительный опыт, так как они отлично справились со своей работой. Цените это!
10 августа
Анатолий Лосев
Номер заказа: КМ00962
Мои коллеги ремонтировали свои кофеварки в этой компании. Они всегда отлично справляются со своей работой и делают ее быстро. Как только я позвонил, техник прибыл почти сразу, и ему не потребовалось много времени, чтобы провести диагностику и устранить неисправность. В результате машина работала как новая!
18 августа

Выберите ваш бренд

Мы работаем только с проверенными поставщиками оригинальных запчастей. В зависимости от марки кофемашины, мастер сразу привозит необходимый минимум.

  • delonghi
  • saeco
  • Jura
  • Bosch
  • faema
  • gaggia
  • Nivona
  • Melitta
  • Miele
  • bork
  • krups
  • lacimbali
  • nuova
  • philips
  • rancilio
  • kuppersbusch
  • tassimo
  • siemens
  • dolce-gusto
  • spidem
  • wmf
  • vitek
  • squesito
  • berloni
  • kaffit
  • rotel
  • neff
  • beko
  • aeg
  • merol
  • polaris
  • zelmer

Ремонт по типу кофемашины

Чиним любые типы кофемашин: от капельных до профессиональных с ипользованием оригинальных запчастей.

Рожковые Автоматические Капсульные Капельные Профессиональные

Получите скидку 34% на ремонт кофемашины до 4 июня

Районы обслуживания Москва и область

Выезжаем в любой район Москвы или ближайшего Подмосковья

ВАО
ЗАО
САО
СВАО
СЗАО
ЦАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО
Новогиреево
Чертаново
Строгино
Медведково
Тушино
Ясенево
Измайлово
Перово
Выхино
Бутово
Марьино
Митино
Текстильщики
Люблино

7 причин обратиться в СЦ «Аромат кофе»

Мы предлагаем срочный ремонт кофемашин и кофеварок, независимо от сложности поломки аппарата.

Фирменная
гарантия

Мы уверены в совершенстве наших услуг, поэтому предлагаем двенадцатимесячную гарантию на любой ремонт или замену.

Оригинальные
запчасти

На нашем складе хранятся различные запасные части для кофемашин. Мы можем предложить комплектующие для Saeco, Delonghi, Miele, Jura, Bosch и других марок.

Бесплатный выезд
мастера

К профессионалам можно обратиться в любом районе Москвы и ближайших окрестностей. Также можно обратиться за регулярным обслуживанием своей кофемашины, не выходя из дома или сервисного центра.

Удобство
 

Нет необходимости привозить кофемашину для ремонта — просто сообщите нам свой адрес, и техник приедет в удобное время. При необходимости мы также можем доставить кофемашину в сервисный центр.

Бесплатная
диагностика

Мы проводим тщательный анализ, чтобы определить корень проблемы и устранить ее в отведенный срок.

Профессионализм
 

Специалисты готовы выполнить полный комплекс работ по обслуживанию кофеварки, начиная от удаления накипи (известковых отложений) и заканчивая заменой управляющего элемента.

Оперативность
 

Устранение неисправности может занять от 20 минут до 3 дней, в зависимости от серьезности проблемы.

Наша служба ремонта кофемашин работает ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Чтобы заказать у нас чистку, обслуживание или другие услуги — позвоните по телефону +7 (495) 134-81-56 или отправьте заявку через наш сайт. Приготовьте следующие данные: адрес для обслуживания, тип кофемашины и краткое описание проблемы.

Вызвать мастера

Наш специалист перезвонит вам в течение 2 минут и проконсультирует по всем вопросам

Нажимая на кнопку «Перезвоните мне» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Оставить отзыв

Нажимая на кнопку «Перезвоните мне» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных